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Новую сцену Большого театра залило водой из-за пожарной сигнализации

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Система пожаротушения сработала на Новой сцене Большого театра, в результате произошедшего на сцену попало большое количество воды, сообщили "Интерфаксу" в театре.

"К счастью, благодаря оперативной деятельности инженерной службы, система работала всего 25 секунд. После чего была отключена", - сообщили в театре.

В ГАБТ отметили, что в результате срабатывания системы "достаточно большое количество воды попало на сцену, но ночная смена уже успела разобрать оформление оперы Вайнберга "Идиот", которая была показана на Новой сцене в воскресенье". Между тем декорации для нового спектакля еще не успели смонтировать.

"Сейчас инженерная и постановочная службы устраняют последствия включения системы пожаротушения, и мы очень надеемся, что это не скажется на планах театра по выпуску балета "Мастер и Маргарита" (хореография Эдварда Клюга), премьера которого должна состояться 1 декабря", - добавили в театре.

Большой театр

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