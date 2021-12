Фестиваль новогоднего кино пройдет в московском кинотеатре "Художественный"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Фестиваль "Новый год и Рождество в "Художественном" пройдет в старейшем кинотеатре Москвы с 25 декабря по 9 января, в рамках фестиваля пройдут показы рождественской голливудской и российской классики, а также самых популярных фильмов этого года.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Художественного" в программу войдут главные рождественские хиты Голливуда и современная новогодняя классика, а также лучшие фильмы, показанные в кинотеатре со времени его открытия после реставрации. В рамках фестиваля состоится российская премьера фильма Пола Томаса Андерсона "Лакричная пицца".

Фестиваль откроется 25 декабря в 19:30 специальным показом комедии "Чего хочет Слава?".

Среди хитов голливудской рождественской классики, демонстрируемых на фестивале: комедия "Рождество в июле" Престона Стерджеса (1940), мюзикл "Светлое Рождество" (1954) от режиссера "Касабланки" Майкла Кертица, экранизация повести Чарльза Диккенса "Рождественский гимн" Брайана Десмонда Херста (1951). Показ фильма Фрэнка Капры "Эта замечательная жизнь" (1947) состоится вечером 31 декабря и станет последним сеансом уходящего года в "Художественном".

В программу фестиваля вошла сказка Виктора Флеминга "Волшебник из страны Оз" 1939 года, которая была снята в революционной для того времени технологии цветного кинематографа, став самой дорогостоящей постановкой своего времени. Также в рамках фестиваля будет показана отмечающая свое 75-летие картина Надежды Кошеверовой "Золушка" - экранизация сказки Шарля Перро по сценарию Евгения Шварца.

Из современных рождественских лент на фестивале в "Художественном" можно будет увидеть картину Густа ван ден Берге "Крошка Иисус из Фландрии" (2010) с участием непрофессиональных актеров с синдромом Дауна; черную комедию Малгожаты Шумовской и Михала Энглерта "Снега больше не будет" (2020); сказку Киры Муратовой "Мелодия для шарманки" (2009) с Ренатой Литвиновой в роли доброй волшебницы, а также фильм Чарльза Покела "Рождество опять" (2014).

Кроме того, на фестивале состоится специальный показ фильма "Петровы в гриппе". Показ, на котором в качестве бонуса будет впервые представлен публике не вошедший в фильм материал сцены празднования Нового года, пройдет в присутствии и с комментариями режиссера картины Кирилла Серебренникова.

Также во время новогодних каникул "Художественный" представит программу The Best of 2021, в которую вошли лучшие ленты, показанные в кинотеатре со времени его открытия после реставрации: "Отец", "Аннетт", "Душа", "Круэлла", "Новый порядок", "Мартин Иден", "Случайность и догадка", "Назови меня своим именем", "Агнец", "Память", "Дюна", "Не время умирать", "Купе №6", "Французский вестник", "Дом Gucci", "Последняя дуэль", "Король Ричард".