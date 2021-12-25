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Глава Минкульта РФ Любимова вручила награды деятелям культуры

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Министр культуры России Ольга Любимова вручила государственные и ведомственные награды 24 деятелям культуры и искусства, сообщает пресс-служба министерства.

"Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени награжден поэт Илья Резник. Орден Дружбы был вручен артисту Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" Борису Василевскому и художественному руководителю-директору "Дома романса" Галине Преображенской. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получили артистки Российского государственного академического молодежного театра Татьяна Веселкина и Елена Галибина", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе церемонии было объявлено о присвоении звания "Заслуженный артист Российской Федерации", "Заслуженный художник Российский Федерации", "Заслуженный работник культуры Российской Федерации" ряду деятелей культуры.

Коллектив киностудии "Союзмультфильм" был отмечен благодарностью президента РФ, а секретарю Союза художников России Константину Кузьминых вручили почетную грамоту президента Российской Федерации.

Минкультуры РФ Ольга Любимова

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