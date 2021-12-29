Главным режиссером Театра на Таганке назначен Юрий Муравицкий

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Директор Московского театра на Таганке Ирина Апексимова назначила Юрия Муравицкого его главным режиссером, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"После успешных постановок спектаклей "Вишневый сад. Комедия" и "Lё Тартюф. Комедия", директор театра Ирина Апексимова ввела должность, на которую назначила Юрия Муравицкого главным режиссером Театра на Таганке. Назначение Муравицкого на новую для театра должность призвано поддержать развитие творческой программы воссоединившейся труппы легендарного театра", - говорится в сообщении в среду.

В свою очередь Муравицкий отметил, что глубоко изучил традиции и коллектив Театра на Таганке. "Предложение стать главным режиссером - большая честь, ответственность и серьезный вызов. Конечно, я очень благодарен за доверие. Для меня много значат люди, портреты которых находятся в фойе театра, в первую очередь - Юрия Петровича Любимова", - приводятся на сайте его слова.

"Таганка - уникальный театр с великой и не простой историей. Директор театра Ирина Апексимова делает всё, чтобы величие Таганки не осталось в прошлом. Будем вместе продолжать работать над этим. Мы давно сотрудничаем и, надеюсь, продолжение работы в новом формате - на постоянной основе - позволит нам добиться хороших творческих результатов", - сказал Муравицкий.

В октябре театр "Содружество актеров Таганки" и Московский театр на Таганке объединились.

Театр "Содружество артистов Таганки" был основан 22 апреля 1993 года решением Московского городского Совета народных депутатов после конфликта в труппе Театра на Таганке. В труппу театра вошли 36 актёров во главе с артистом Николаем Губенко, который возглавлял театр до своей смерти 16 августа 2020, и часть сотрудников Театра на Таганке Юрия Любимова.

В декабре 2020 года Апексимова была назначена директором столичного театра "Содружество актеров Таганки". Также она осталась руководителем Театра на Таганке. Как сообщали тогда в департаменте культуры, руководившая театром 12 лет Наталья Альшевская приняла решение остаться заведующей труппой театра, которую она возглавляет с 2014 года.