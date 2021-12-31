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Мишустин поручил выделить на поддержку российского кинематографа 5,5 млрд руб.

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил кабмину оказать поддержку отечественному кинематографу: из федерального бюджета на эти цели будет выделено 5,5 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, Минфину предстоит до 1 апреля обеспечить выделение Минкультуры России дополнительных бюджетных средств для предоставления субсидий на производство национальных фильмов. Из этих 5,5 млрд рублей Фонду кино достанется 4 млрд рублей.

Минкультуры и Минцифры должны до 1 февраля обеспечить возможность приобретения билетов в кинотеатры на просмотр отечественных фильмов в рамках программы "Пушкинская карта".

Одно из поручений премьера касается Концепции развития отечественного кинематографа до 2030 года. Подчеркивается, что доработкой проекта концепции займутся Минкультуры, Минцифры и Минфин совместно с Фондом кино и профессиональным сообществом. В правительство документ должен быть внесён до 1 марта.

Михаил Мишустин правительство

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