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Американский режиссер Питер Богданович скончался в возрасте 82 лет

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Американский кинорежиссер Питер Богданович, известный по таким фильмам, как "Последнее кино" и "Бумажная луна", скончался в возрасте 82 лет, подтвердил его агент в четверг. Об этом сообщает BBC News.

Питер Богданович родился 30 июля 1939 года в Кингстоне (штат Нью-Йорк). С раннего возраста он увлекся кинематографом. Будучи подростком, он посещал школу актерского мастерства, а после окончания играл небольшие роли в театре и на телевидении, сообщает The New York Times.

Самые значимые его картины были созданы в 1970-х годах: "Последний киносеанс" (The Last Picture Show, 1971), "В чем дело, док?" (What"s Up, Doc?, 1972), "Бумажная луна" (Paper Moon, 1973). Фильм "Последний киносеанс" получил восемь номинаций на премию "Оскар".

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США Питер Богданович

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