В России создана Ассоциация национальных театров

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Петрозаводске прошла учредительная конференция Ассоциации национальных театров России, на ней художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин был единогласно избран председателем совета ассоциации. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры Карелии.

Также в совет были избраны директор Национального театра Карелии Ирина Шумская, директор Башкирского академического тетра драмы им. Мажита Гафури Иршат Файзуллин, художественный руководитель Бурятского академического театра драмы им. Хоца Намсараева Саян Жамбалов, худрук Саха Академического театра им. П. А.Ойунского Андрей Борисов, главный режиссер Татарского академического театра им. Галиаскара Камала Фарид Бикчантаев, художественный руководитель Чеченского государственного драматического театра им. Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова Хава Ахмадова, директор Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев.

"Объединение национальных театров - это очень важный государственный вопрос. Во всех смыслах. Национальные театры хранят такие уникальные театральные традиции, на которые мы иногда свысока смотрим. Это глубочайшее заблуждение", - заявил Фокин журналистам.

По его словам, в ближайших планах Ассоциации - проведение летних школ в Петербурге и Казани для сотрудников национальных театров регионов. На базе Малой сцены Александринского театра должны провести курсы повышения квалификации для технических работников сцены. В Казани Александринка организует летнюю образовательную программу для литературных менеджеров, продюсеров и других специалистов.