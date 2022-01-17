"Царское село" стало самым популярным культурным местом в праздники

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Российские федеральные учреждения культуры за новогодние праздники посетили более 1 млн человек, самым посещаемым стал музей-заповедник "Царское село" - в нем побывали более 95 тысяч человек, сообщили "Интерфаксу" в Минкультуры РФ.

Как уточнил представитель министерства, традиционно пользуются популярностью федеральные музеи-заповедники, расположенные в регионах. Так, Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник в новогодние праздники посетило более 78 тысяч человек. Музей-заповедник "Павловск" принял более 58 тысяч посетителей, а Новгородский государственный объединенный музей-заповедник – более 35 тысяч.

В Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного искусства "Малые Корелы" приехали более 22 тысяч человек. Высокий показатель посещаемости также у Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, получившего в начале прошлого года федеральный статус: в нем побывали почти 20 тысяч человек.

Популярностью пользовались также ведущие федеральные музеи - Государственная Третьяковская галерея (более 83 тысяч человек), Государственный Эрмитаж (более 65 тысяч человек), Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (более 51 тысячи человек).