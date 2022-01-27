Советская балерина Татьяна Легат скончалась в Москве на 88-м году жизни

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Знаменитая советская балерина, заслуженная артистка РСФСР Татьяна Легат умерла на 88-м году жизни в одной из московских больниц в четверг, сообщила "Интерфаксу" ее дочь Алена Соловьева.

По ее словам, смерть наступила скоропостижно. В больнице Легат провела несколько дней, до этого вела активный образ жизни. В последние годы Легат работала педагогом-репетитором в Михайловском театре в Петербурге, но с началом пандемии родственники перевезли ее в Москву.

Легат родилась в 1934 году в Ленинграде, является представителем балетной династии. Ее прадедом был ученик Мариуса Петипа - Густав Легат, чьи сыновья также стали танцовщиками и балетмейстерами.

В Ленинградское хореографическое училище Легат поступила в 1943 году, в годы блокады. Обучение завершила в 1953 году, сразу после выпуска была принята в Мариинский театр (тогда - Театр им. Кирова), на сцене которого танцевала до конца 1970-х годов.

Среди работ Легат - более четырех десятков партий, включая Этруску ("Спартак"), Китри ("Дон Кихот"), Зарему и Марию ("Бахчисарайский фонтан"), Гамзатти ("Баядерка"). Партнерами Легат были Наталия Дудинская и Рудольф Нуреев.

Позднее работала педагогом-репетитором в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко в Москве, с 1992 года - педагог-репетитор Бостонского балета в США.

В 2010 году вернулась в Россию и поступила на службу в том же качестве в Михайловский театр в Петербурге.