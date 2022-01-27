Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:06Заразились
на 27.01В России 11 404 617+88 816В мире 362 417 416+3 782 198

Советская балерина Татьяна Легат скончалась в Москве на 88-м году жизни

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Знаменитая советская балерина, заслуженная артистка РСФСР Татьяна Легат умерла на 88-м году жизни в одной из московских больниц в четверг, сообщила "Интерфаксу" ее дочь Алена Соловьева.

По ее словам, смерть наступила скоропостижно. В больнице Легат провела несколько дней, до этого вела активный образ жизни. В последние годы Легат работала педагогом-репетитором в Михайловском театре в Петербурге, но с началом пандемии родственники перевезли ее в Москву.

Легат родилась в 1934 году в Ленинграде, является представителем балетной династии. Ее прадедом был ученик Мариуса Петипа - Густав Легат, чьи сыновья также стали танцовщиками и балетмейстерами.

В Ленинградское хореографическое училище Легат поступила в 1943 году, в годы блокады. Обучение завершила в 1953 году, сразу после выпуска была принята в Мариинский театр (тогда - Театр им. Кирова), на сцене которого танцевала до конца 1970-х годов.

Среди работ Легат - более четырех десятков партий, включая Этруску ("Спартак"), Китри ("Дон Кихот"), Зарему и Марию ("Бахчисарайский фонтан"), Гамзатти ("Баядерка"). Партнерами Легат были Наталия Дудинская и Рудольф Нуреев.

Позднее работала педагогом-репетитором в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко в Москве, с 1992 года - педагог-репетитор Бостонского балета в США.

В 2010 году вернулась в Россию и поступила на службу в том же качестве в Михайловский театр в Петербурге.

Хроника 05 января 2019 года – 27 января 2022 годаУмершие знаменитости
Татьяна Легат СССР Москва Петербург

Новости

Минкультуры опровергло информацию о расформировании Литинститута

Минкультуры опровергло информацию о расформировании Литинститута

Умер актер Расми Джабраилов

Гендиректор МХАТ им. Горького сообщил о хищении 4 млн рублей в театре

Певец Meat Loaf умер в возрасте 74 лет

Умер поэт Анатолий Найман

Компания Лесневских запустит первую развлекательную киностудию в космосе

Перенесенная из-за COVID-19 церемония "Грэмми" пройдет 3 апреля в Лас-Вегасе

Перенесенная из-за COVID-19 церемония "Грэмми" пройдет 3 апреля в Лас-Вегасе
Умершие знаменитости

Умерла актриса Анастасия Вознесенская

Под слоем краски картины Боттичелли нашли набросок Мадонны с младенцем

Под слоем краски картины Боттичелли нашли набросок Мадонны с младенцем

Берлинале пройдет в очном формате с 10 по 16 февраля

Берлинале пройдет в очном формате с 10 по 16 февраля
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });