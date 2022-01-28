Суд обязал собственника привести в порядок усадьбу Ясенево в Москве

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы по иску Мосгорнаследия обязал собственника архитектурного ансамбля в усадьбе Ясенево отреставрировать главный дом и два флигеля, которые признаны памятниками федерального значения. Об этом сообщила пресс-служба департамента.

По словам чиновников, здания сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии. О том, что часть ансамбля усадьбы пора реставрировать, специалисты Мосгорнаследия выяснили в 2019 году.

"Были обнаружены многочисленные трещины, сколы, утрата деревянного покрытия, биопоражение внутренних стен, протечки кровли и другие дефекты. Если не провести работы, то все это неизбежно приведет к разрушению памятника", - рассказал через пресс-службу глава ведомства Алексей Емельянов.

По его словам, собственник игнорировал все предписания Мосгорнаследия.

Теперь суд обязал его в течение полугода разработать проект реставрации и дал еще девять месяцев на сами работы.

Усадьба Ясенево раньше принадлежала князьям Лопухиным и графам Шереметевым.