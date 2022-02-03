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В Воронцовском парке в Москве отреставрировали четыре здания усадьбы

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В московской усадьбе Воронцово отреставрировали западный и восточный флигели, южный служебный корпус и фрагменты еще одного служебного корпуса, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Реставрация остальных частей ансамбля продолжается и завершится до 2024 года, пообещал через пресс-службу глава департамента Алексей Емельянов.

У обоих флигелей и южного служебного корпуса отреставрированы фасады, в том числе кирпичные и белокаменные элементы, деревянные конструкции кровли. Также там воссозданы крыльца с козырьками, кровля, купольное завершение южного корпуса, печные трубы. Фасады покрашены в исторические белый, охристый красные цвета. Заодно там проложили новые инженерные сети и корпуса были приспособлены к посещению маломобильными группами населения.

Руины служебного корпуса законсервировали и музеефицировали: у здания не было крыши, перекрытий, окон и дверей, сохранились только фрагменты стен. Реставраторы расчистили кирпичную кладку и перебрали ее, воссоздали южную часть корпуса, отреставрировали белокаменные блоки, укрепили кладку, сделали полы из кирпича и белого камня, а также устроили в полу демонстрационный зондаж с фрагментом деревянного пола. Там появились информационные щиты, а также архитектурная подсветка.

До 2024 года продолжатся работы по сохранению еще одного восточного флигеля, двух столбов, моста, сторожек и ворот. Как отмечали в Москомэкспертизе, в одной из сторожек разместятся охрана и сотрудники парка, в другой - экскурсионное бюро и книжный магазин.

В парке также благоустроят территорию.

Усадьба Воронцово - памятник садово-паркового искусства и архитектуры XVI века, охраняемый государством. Его площадь превышает 40 га, на территории находятся бывшие усадебные постройки, каскад прудов, дубовая роща, а также Итальянский и Китайский сады.

Москва Мосгорнаследие Алексей Емельянов Воронцово

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