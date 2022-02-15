Поиск
Биатлон12:00Мужчины. Финал  Норвегия Франция РоссияПодробнееКёрлинг04:05Мужчины. Круговой раунд #9 Россия - Норвегия 5:12Подробнее
Фигурное катание13:00Женщины. Короткая программаПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:44Заразились
на 15.02В России 14 480 596+166 631В мире 413 484 834+1 762 101

В Эрмитаже разобьют сад по мотивам произведений музея

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Эрмитаж сообщил о запуске международной программы "Молодость. Музей на языке Z", участники которой создадут проект "Сад", включающий в себя выставки, создание инклюзивной среды и обустройство настоящего сада по темам и мотивам коллекции музея.

Программа будет базироваться на Библиотеке современного искусства в форуме Главного штаба. Главная ее цель - заложить фундамент для понимания и выстраивания эффективных форм общения энциклопедического музея с представителями поколения Z; предложить молодой аудитории, которая интересуется культурой и искусством, экспериментальные форматы взаимодействия с музеем и новый опыт эмоционального переживания.

Проект "Сад" - совместная исследовательская инициатива Эрмитажа и Санкт-Петербургского государственного университета. Сад разобьют на открытой территории музея, использовав в его композиции и оформлении сюжеты и мотивы произведений из коллекций Эрмитажа.

Уже началась работа по созданию особой инклюзивной среды в рамках программы "Молодость. Музей на языке Z". Речь идет о создании и внедрении новых терминов на языке жестов, что позволит экскурсоводам в более комфортной остановке рассказывать группе об экспонатах. Корпус жестов "Десять эрмитажных слов" войдет в эрмитажную энциклопедию терминов на русском жестовом языке.

В рамках этого направления готовится и тематическая выставка, посвященная образу собаки в экспонатах Эрмитажа.

"Собаки являются верными помощниками человека и сопровождают его тысячи лет в самых разных областях. Важную роль они играют и в жизни слабовидящих и незрячих - собака-поводырь или собака-проводник. Именно поэтому это животное и было выбрано для новой инклюзивной выставки", - говорится в сообщении.

Также в рамках проекта будут созданы тифлокопии и тактильные объекты эрмитажных экспонатов, а также специальные мультимедийные сюжеты. Каждый посетитель музея сможет познакомиться с особенностями "невидимого" восприятия, соприкоснувшись с этими объектами.

Просветительский блок проекта включает проведение в Эрмитаже и в онлайн-пространстве цикла творческих встреч, лекций и дискуссий для молодежной аудитории. Главной темой станет "Искусство прорыва" - эрмитажные специалисты и приглашенные иностранные и российские арт-эксперты расскажут о разных направлениях и явлениях в искусстве, которые в свое время считались передовыми и прорывными.

На протяжении всего времени реализации проекта будет действовать Молодежный консультативный совет, состоящий из российских студентов и молодых специалистов в возрасте от 17 до 28 лет. Молодые люди будут задействованы в проекте в качестве участников рабочих групп всех блоков. Предполагается, что они будут предлагать решения по переосмыслению классического музейного опыта в контексте интересов и трендов поколения Z.

Эрмитаж Петербург СПбГУ

Новости

В дворцы Царского Села 13 и 14 февраля пустят бесплатно обладателей трех имен

В дворцы Царского Села 13 и 14 февраля пустят бесплатно обладателей трех имен

Адель стала триумфатором Brit Awards 2022

Адель стала триумфатором Brit Awards 2022

Названы номинанты на премию "Оскар"

Названы номинанты на премию "Оскар"
Умершие знаменитости

Умер актер и режиссер Виктор Мережко

Умер актер и режиссер Виктор Мережко

Леонида Куравлева похоронят 1 февраля

Умершие знаменитости

Умер актер Леонид Куравлев

Умер актер Леонид Куравлев

В Москве открылся музей братьев Третьяковых

В Москве открылся музей братьев Третьяковых

Обладателем гран-при "Золотого орла" стали "Серебряные коньки"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });