В Эрмитаже разобьют сад по мотивам произведений музея

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Эрмитаж сообщил о запуске международной программы "Молодость. Музей на языке Z", участники которой создадут проект "Сад", включающий в себя выставки, создание инклюзивной среды и обустройство настоящего сада по темам и мотивам коллекции музея.

Программа будет базироваться на Библиотеке современного искусства в форуме Главного штаба. Главная ее цель - заложить фундамент для понимания и выстраивания эффективных форм общения энциклопедического музея с представителями поколения Z; предложить молодой аудитории, которая интересуется культурой и искусством, экспериментальные форматы взаимодействия с музеем и новый опыт эмоционального переживания.

Проект "Сад" - совместная исследовательская инициатива Эрмитажа и Санкт-Петербургского государственного университета. Сад разобьют на открытой территории музея, использовав в его композиции и оформлении сюжеты и мотивы произведений из коллекций Эрмитажа.

Уже началась работа по созданию особой инклюзивной среды в рамках программы "Молодость. Музей на языке Z". Речь идет о создании и внедрении новых терминов на языке жестов, что позволит экскурсоводам в более комфортной остановке рассказывать группе об экспонатах. Корпус жестов "Десять эрмитажных слов" войдет в эрмитажную энциклопедию терминов на русском жестовом языке.

В рамках этого направления готовится и тематическая выставка, посвященная образу собаки в экспонатах Эрмитажа.

"Собаки являются верными помощниками человека и сопровождают его тысячи лет в самых разных областях. Важную роль они играют и в жизни слабовидящих и незрячих - собака-поводырь или собака-проводник. Именно поэтому это животное и было выбрано для новой инклюзивной выставки", - говорится в сообщении.

Также в рамках проекта будут созданы тифлокопии и тактильные объекты эрмитажных экспонатов, а также специальные мультимедийные сюжеты. Каждый посетитель музея сможет познакомиться с особенностями "невидимого" восприятия, соприкоснувшись с этими объектами.

Просветительский блок проекта включает проведение в Эрмитаже и в онлайн-пространстве цикла творческих встреч, лекций и дискуссий для молодежной аудитории. Главной темой станет "Искусство прорыва" - эрмитажные специалисты и приглашенные иностранные и российские арт-эксперты расскажут о разных направлениях и явлениях в искусстве, которые в свое время считались передовыми и прорывными.

На протяжении всего времени реализации проекта будет действовать Молодежный консультативный совет, состоящий из российских студентов и молодых специалистов в возрасте от 17 до 28 лет. Молодые люди будут задействованы в проекте в качестве участников рабочих групп всех блоков. Предполагается, что они будут предлагать решения по переосмыслению классического музейного опыта в контексте интересов и трендов поколения Z.