Скончался народный артист РФ Геннадий Юхтин

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Народный артист РФ Геннадий Юхтин скончался на 90-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Союзе кинематографистов РФ.

"Геннадий Юхтин скончался сегодня в больнице в Коммунарке", - сказала собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Юхтин госпитализирован в больницу №40 в Коммунарке, у артиста диагностирован коронавирус.

Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года. Окончил ВГИК, в 1955 году вошел в труппу Театра-студии киноактера.

Среди работ, по которым Юхтин стал наиболее известен, такие кинофильмы как "Чужая родня" (1955), "Дело Румянцева" (1955), "Весна на Заречной улице" (1956), "Баллада о солдате" (1959), "Акваланги на дне" (1966), "Неуловимые мстители" (1966), "Братья Карамазовы" (1969), "О друзьях-товарищах" (1970) и другие.