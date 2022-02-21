Эмир Кустурица станет главным режиссером Центрального театра российской армии

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии. Об этом сообщила пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская журналистам в понедельник.

"В ходе беседы глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и большую, идущую от сердца работу. Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии", - сказала Марковская.

По ее словам, министр обороны провел встречу с Кустурицей в понедельник.

Она сообщила, что Кустурица принял предложение министра обороны России, поблагодарив его за оказанное доверие.

"Для меня предложение Сергея Шойгу стать главным режиссером театра - большая честь. Сцена театра российской армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту – перенести сюжеты известных фильмов в спектакли, например, "Летят журавли", "Жизнь, как чудо" и других", - процитировала Марковская слова кинорежиссера.

По ее словам, Кустурица выразил надежду, что "это будет успешная работа" и подчеркнул, что "в мире, где ценности, очень быстро меняются", он постарается сохранить классические ценности.

Кустурица – знаменитый югославский и сербский кинорежиссер и актер кино, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две "Золотые пальмовые ветви" Каннского кинофестиваля. Кавалер ордена Почетного легиона, иностранный член Академии наук и искусств Республики Сербской.