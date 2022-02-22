Умер актер Олег Вавилов

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Народный артист РФ Олег Вавилов скончался на 73-м году жизни.

"Не стало Олега Михайловича Вавилова", - говорится в сообщении пресс-службы театра Сатиры, где служил артист.

О месте и дате похорон будет сообщено дополнительно, уточнили в театре.

Олег Вавилов родился 8 января 1950 года. В 1967 году поступил в ГИТИС. В 1971 году сыграл первую роль на сцене казанского БДТ им. Качалова. В 1974 году Вавилов начал играть в московском ТЮЗе. С 1978 по 2003 год Вавилов – актер Театра на Малой Бронной. Параллельно играл в театре "У Никитских ворот" и театре "Сфера". В 2004 году актер поступил в Театр Сатиры. Также принимал участие в съемках сатирической телепередачи "Кабачок "13 стульев".