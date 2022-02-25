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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:49

Германия передала России три незаконно ввезенные в страну иконы

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Власти ФРГ передали российской стороне три иконы, похищенные и вывезенные в Германию, сообщили в Генпрокуратуре России в пятницу.

"В ходе конструктивного сотрудничества с компетентными органами ФРГ в Генеральную прокуратуру РФ при содействии министерства иностранных дел РФ переданы иконы, похищенные в 2003 и 2007 годах у российских граждан и незаконно вывезенные на территорию Германии", - говорится в сообщении.

Эта работа, отметили в ведомстве, проводилась в рамках правовой помощи по уголовным делам, возбужденным следственными органами МВД России по фактам хищения икон Пресвятой Богородицы "Троеручница", "Владимирская Божья Матерь" ("Богоматерь Владимирская") и "Спас Вседержитель" ("Иисус Христос") из домов частных лиц в Астраханской и Пензенской областях.

Согласно заключениям судебно-искусствоведческих экспертиз, уточнили в Генпрокуратуре, "икона Пресвятой Богородицы "Троеручница" относится к разряду массовых икон, широко распространенных на территории дореволюционной России. Иконы "Владимирская Божья Матерь" ("Богоматерь Владимирская") и "Спас Вседержитель" ("Иисус Христос") являются культурными ценностями, относящимися к категории художественно оформленных предметов культурного назначения".

По итогам проведенной работы германскими компетентными органами иконы переданы сотрудникам Генконсульства РФ во Франкфурте-на-Майне для последующего направления в Генпрокуратуру России и возврата владельцам, для которых они являются семейными реликвиями, добавили в ведомстве.

Германия Россия

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