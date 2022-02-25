Обладатель трех "Грэмми" Джон Скофилд выступит на фестивале "Триумф джаза"

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В марте в Москве в 22-й раз пройдет фестиваль "Триумф джаза", который организует известный саксофонист Игорь Бутман. На этот раз он будет посвящен 100-летию российского джаза.

Как сообщают организаторы, 11, 12 и 13 марта в Светлановском зале Международного дома музыки выступят трио музыкантов из США: Сайрус Честнат, Вилли Джонс III и Джон Ли, Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, один из самых известных джазовых гитаристов современности, обладатель трёх "Грэмми" – Джон Скофилд.

Музыка и манера игры Дж.Скофилда повлияла на несколько поколений джазовых музыкантов – журнал Downbeat называет его одним из трёх самых значительных гитаристов современности – наряду с Биллом Фризеллом и Пэтом Мэтини. Комбинирование фанка, постбопа и ритм-энд-блюза стали отличительными чертами его исполнительского стиля.

Сайрус Честнат (Cyrus Chestnut) является известным джазовым пианистом, в его дискографии более 30 сольных пластинок. Он сотрудничал с Dizzy Gillespie, the Dizzy Gillespie All-Star Bands, Wynton Marsalis, Branford Marsalis и многими другими.

Джон Ли (John Lee) был басистом у легендарного трубача Диззи Гиллеспи (Dizzy Gillespie), выступая и записываясь в различных его коллективах, включая Dizzy Gillespie Quintet, Dizzy Gillespie Big Band и Dizzy Gillespie And The United Nations Orchestra – оркестр, удостоившийся премии "Грэмми".

Вилли Джонс III (Willie Jones III) входит в число ведущих барабанщиков мира.

Также на фестивале "Триумф джаза" выступят американская певица Самара Джой, Квартет Алекса Сипягина, Юлиана Рогачева и квартет Алексея Чернакова, филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан.