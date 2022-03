Альбомы Pink Floyd и Дэвида Гилмора удалят с цифровых платформ в России и Белоруссии

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Часть музыкальных альбомов группы Pink Floyd и сольные записи одного из ее участников Дэвида Гилмора будут удалены с белорусских и российских цифровых платформ, сообщается в официальном твиттер-аккаунте британской рок-группы.

"Чтобы вместе с миром решительно осудить вторжение России на Украину, произведения Pink Floyd с 1987 года и все сольные записи Дэвида Гилмора с сегодняшнего дня удаляются у всех поставщиков цифровой музыки в России и Белоруссии", - говорится в сообщении.

Таким образом, решение не касается альбомов, записанных группой до 1987 года. В частности, принёсшие Pink Floyd мировую известность альбомы The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here и The Wall были записаны в 1970-x. Группа существует с середины 1960-х годов.