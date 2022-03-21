Умер поэт и писатель Юз Алешковский

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Писатель, поэт и сценарист Юз Алешковский умер в возрасте 92 лет, сообщил в фейсбуке медиаменеджер и поэт Демьян Кудрявцев.

"Сегодня умер Юз Алешковский, русский литератор. Большой, изощренный писатель, народный поэт, и особого рода человек, ярко и осмысленно проживший очень длинную жизнь. Благословенна память его", - написал он.

Юз Алешковский (Иосиф Ефимович) родился 21 сентября 1929 в Красноярске, затем жил в Москве и Латвии. С 1950 по 1953 год он был в лагере, где отбывал срок за угон машины Приморского крайкома ВКП(б). После освобождения работал на стройке, был шофером на целине и работал в аварийной службе "Мосводопровода", а с 1965 года стал зарабатывать на жизнь литературным трудом.

Он был автором стихов, романов, повестей, песен и сценариев к детским и юношеским фильмам. Неофициально он выступал как исполнитель собственных песен, из которых наибольшее распространение получила "Песня о Сталине" ("Товарищ Сталин, вы большой ученый"). После публикации текстов "лагерных" песен Алешковского в альманахе "Метрополь" писатель был вынужден эмигрировать - в 1979 году он вместе с женой и пасынком уехал в США. В 1995 году в США он записал с Андреем Макаревичем диск "Окурочек".

В 2001 году Алешковский стал лауреатом Немецкой Пушкинской премии, присужденной ему "за творчество, создаваемое писателем с 50-х годов, сделавшее его одной из ведущих личностей русской литературы XX века". В 2011 году "Маленький тюремный роман" Алешковского занял первое место в номинации "крупная проза" международного литературного конкурса для русскоязычных писателей со всего мира "Русская премия".