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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Путин заявил, что Россия стала жертвой западной "культуры отмены"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Россия стала жертвой модной на Западе "культуры отмены", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Достаточно упомянуть такое явление, как "культура отмены". Иначе говоря, публичный остракизм, бойкотирование, а то и полное замалчивание, забвение очевидных фактов, книг, имен исторических и современных общественных деятелей, литераторов, просто людей, которые не укладываются в современные шаблоны, какими бы абсурдными они на самом деле ни были", - сказал он в пятницу на встрече с лауреатами премий президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также молодым деятелям культуры.

"Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией. При полном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит", - продолжил Путин.

Он отметил, что "из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова, запрещаются русские писатели и их книги".

"В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии", - сказал Путин.

"Представить такое в нашей стране невозможно, и мы застрахованы от этого во многом благодаря отечественной культуре", - подчеркнул он.

Владимир Путин
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