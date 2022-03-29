В РФ пообещали поддержку деятелям культуры, столкнувшимся с зарубежным бойкотом

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ находится в постоянном контакте с деятелями культуры, которые подвергаются за рубежом бойкоту из-за своей позиции, они могут рассчитывать на полную поддержку, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Мы не просто ведем работу над ситуацией, а в постоянном контакте находимся с деятелями культуры, которые по тем или иным ситуациям подвергаются бойкотированию из-за своей твердой гражданской позиции. Поверьте, что совместными усилиями ищем решение возникающих проблем", - сказал Мишустин на встрече с представителями думской фракции "Справедливая Россия - За правду".

Он подчеркнул, что идет поиск равноценной замены контрактов со всемирно известными оркестрами, с ангажементом ведущих мировых площадок. "Мы это прекрасно понимаем. Вот такая, простите, цена, которую мы платим за свободу и независимость нашей Родины, за свободу принадлежать к великой русской культуре, за творческую свободу", - сказал премьер.

Мишустин добавил, что "любой деятель культуры, пострадавший за свои убеждения, не просто вправе, а должен рассчитывать на полную поддержку как правительства Российской Федерации, так и министра".

Глава правительства вступился за министра культуры Ольгу Любимову и не согласился с лидером фракции Сергеем Мироновым, который считает, что глава Минкультуры недостаточно защищает деятелей культуры России, подвергающихся в данный момент "атакам" на Западе.

"Я не согласен категорически с оценками по министерству культуры и, в частности, Ольги Борисовны Любимовой", - сказал премьер, после чего рассказал о мерах, которые принимает министерство и в целом правительство.

При этом Мишустин согласился с тем, что нужно более подробно разъяснять публично позицию министерства. "Наверное, мы должны будем более подробно разъяснять. Но, поверьте, Ольга Борисовна сама по реагированию, по своей позиции находится сейчас в постоянном контакте", - сказал глава правительства.

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, подчеркнула, что в этом направлении идет постоянная работа. "И с нашими театрами, и с нашими музеями для того, чтобы они достойное место заняли, и чтобы не было утраты тех связей, которые сложились. Отрабатываем это как внутри страны, так и на зарубежных дружественных площадках", - сказала Голикова.