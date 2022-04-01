Сад Смольного собора в Петербурге восстановят по архивам

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - К концу 2022 года в Петербурге восстановят часть сада Смольного собора, его историческую планировку и росшие там деревья и кустарники восстановят по архивным материалам, сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

Также в саду приведут в порядок газоны.

"При преображении сада сохранится крестообразная планировка в монастырском дворе, которая обеспечивает кратчайшую связь между собором и корпусами монастыря. При этом будут восстановлены ранее утраченные дороги внутри монастырского двора, где также появятся места отдыха", - сообщили в пресс-службе.

Работы ведутся в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

"В саду Смольного собора ведется большая работа, которой предшествовали архивные изыскания, совмещение исторических планов с современным состоянием территории, ландшафтно-архитектурные обследования", - цитирует пресс-служба губернатора Александра Беглова.

Он напомнил, что в 2022 году завершится реставрация самого Смольного собора, которая продолжалась семь лет. Санкт-Петербургский государственный университет сейчас ведет работы по ремонту фасадов зданий, прилегающих к саду Смольного собора.

В марте в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры сообщили, что реставрация собора должна завершиться к маю. В середине марта там начали снимать строительные леса.

Смольный собор, который считается православным храмом всех учебных заведений Петербурга, был построен по проекту Бартоломео Франческо Растрелли. Первый камень был заложен в 1748 году, но открылся собор только в 1835 году. Строительство задержали семилетняя война с Пруссией и нехватка средств. После Октябрьской революции собор использовался как склад, во время Великой Отечественной войны - как бункер. В конце 1960-х годов его помещения были отданы под экспозицию Музея истории Ленинграда. С 1990 года там проходили концерты классической музыки.