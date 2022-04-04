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Книга "Интерфакс. Технология новостей" стала доступна широкому кругу читателей

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Обновленное и дополненное издание книги "Интерфакс. Технология новостей" стало доступно широкому кругу читателей - теперь книгу в печатном и электронном форматах можно приобрести на маркетплейсах, в книжных магазинах, электронных библиотеках, а также на сайте одного из ведущих российских издательств деловой литературы "Альпина PRO".

Книга является публичной версией внутреннего стандарта деятельности одного из крупнейших российских информационных агентств - "Интерфакса". Она детально рассказывает об общих принципах работы журналистов агентства, жанрах информационной журналистики, раскрывает правила написания и проверки новостей, технологию оперативного освещения конкретных тем и событий.

"Интерфакс. Технология новостей" учит тому, как собирать информацию и правильно работать с источниками; понимать, что является "новостью", а что - нет; как сообщить о событии первым, доступно и интересно; как рассказывать читателям не просто о событии, но и о его значении и последствиях.

По сравнению с первым изданием, вышедшим в 2010 г., объем книги вырос в два раза. Это позволило отразить в ней новые типы новостей, изменения в работе журналистов в условиях цифровой трансформации и повышения требований к оперативности, достоверности, аналитичности лент. Значительно подробнее стал раздел книги о правовых рисках в работе журналиста.

"Говорят, что в творческих профессиях не бывает жестких правил. И все же оперативная информационная журналистика - это творческая профессия, которая подчиняется правилам. Мы готовы делиться нашим Информационным стандартом со всеми, кому это интересно. Это наш вклад в дальнейшее формирование цивилизованного рынка новостей", - говорится в предисловии к книге "Интерфакса".

Издание будет полезно тем, кто работает с оперативной информацией - от студентов факультетов журналистики до репортеров и PR-специалистов, - а также всем, кто хочет научиться писать профессиональные новости, соответствующие лучшему отраслевому стандарту.

Книга "Интерфакс. Технология новостей" рекомендована Федеральным учебно-методическим объединением в качестве учебного пособия для студентов вузов по направлениям подготовки "Журналистика" и "Медиакоммуникации".

"Интерфакс" начал формировать правила и стандарты с первых дней своей деятельности. Новости агентства, созданного в 1989 г., радикально отличались от принятых в советской журналистике норм. "Интерфакс" не просто следил за официальными заявлениями, а первым узнавал о важных событиях и сообщал весь спектр мнений о них, стремясь показать полную картину событий, учился говорить на языке, понятном профессионалам.

Новости "Интерфакса" стали лучшими на рынке, а правила и форматы работы агентства - отраслевым стандартом.

Альпина Интерфакс
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