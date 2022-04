Каннский кинофестиваль откроет картина под названием "Z"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Каннский кинофестиваль, который пройдет в этом году с 17 по 28 мая, откроет комедия француза Мишеля Хазанавичуса "Z" (вне конкурсной программы).

В основном конкурсе Каннского фестиваля примут участие 18 картин, в том числе "Преступления будущего" (Crimes of the Future) Дэвида Кроненберга, "Тори и Локита" Братьев Дарденн, "Брокер" японского режиссера Корээды Хирокадзу, "Решение расстаться" (Decision to leave) южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука.

Шведско-иранский режиссер Али Аббаси покажет фильм "Святой паук" (Holy Spider), Рубен Эстлунд – "Треугольник печали" (Triangle of sadness), Тарик Салех – "Мальчик с небес" (Boy from Heaven). В конкурсе примут участие фильм "Миндальные деревья" (Les amandiers) француженки Валерия Бруни, "Звезды в полдень" (Stars at noon) Клэр Дени, "Брат и сестра" (Frere et Soeur) Арно Деплешена.

Также в основную конкурсную программу войдут фильм "Close" бельгийца Лукаса Донта, "Ностальгия" итальянца Марио Мартоне, "RMN" румынского режиссера Кристиана Мунджиу "Братья Лейлы" (Leila's brothers) иранца Саида Рустаи, "Hi-Han" польского режиссера Ежи Сколимовского. Американское кино представят "Время Армагеддона" (Armageddon Time) Джеймса Грея и "Showing up" Келли Рейхардт.

Ранее сообщалось, что фильм Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского" включен в основной конкурс Международного Каннского фестиваля.

"Фильм Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского". Как вы знаете, он покинул Россию и сейчас живет в Париже и Берлине. Мы рады его приветствовать с историческим фильмом о личности Чайковского и его жены", - сказал программный директор киносмотра Тьерри Фремо на пресс-конференции в четверг.

Международный Каннский кинофестиваль – ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Проходит ежегодно с 1946 года. Впервые проводился в 1946 году с 20 сентября по 5 октября. Современный масштаб фестиваль приобрел после 1951 года. С 1952 года проходит ежегодно в мае.

В этом году из-за событий на Украине оргкомитет фестиваля решил, что не будет принимать официальные делегации или представителей, связанных с российским правительством.