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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:09

Организаторы фестиваля в Швейцарии решили не исполнять оперу Чайковского

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Фестиваль оперной музыки в швейцарском городе Санкт-Галлен исключил из программы оперу Чайковского "Орлеанская дева" из-за событий на Украине, сообщили организаторы.

Как отметили организаторы в сообщении, размещенном на официальном сайте фестиваля, решение принято из-за проведения Россией специальной военной операции. "Несмотря на то, что тема этого произведения полностью французская, мы не можем оправдать исполнение в публичном пространстве российского произведения, музыка которого основана на военных действиях", - говорится в сообщении.

При этом организаторы отмечают, что принятое решение не является бойкотом российской культуры. Опера Чайковского, согласно афише, заменена на "Жанну д'Арк" Джузеппе Верди.

Швейцария
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