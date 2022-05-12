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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Российским школьникам предложат льготные билеты на мультфильм "Суворов"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Педагоги и школьники смогут посетить сеансы анимационного фильма "Суворов: Великое Путешествие" по цене 75 рублей за 1 билет, специальные условия действуют с 10 мая до конца проката фильма в кинотеатрах по всей России.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм", для льготного посещения педагогам или родителям необходимо организовать группу учеников в количестве от 10 человек и связаться с одним из кинотеатров - участников акции.

"Посещение киносеанса может стать для учителей и педагогов не только ярким внеурочным мероприятием, но и поводом обратиться к отечественной истории, обсудить представленный в фильме сюжет", - отметила генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская.

Премьера анимационного фильма "Суворов: Великое путешествие" состоялась 1 мая. Фильм повествует о приключениях 16-летнего юноши по имени Гриша, который попадает под чужим именем на службу в полк Александра Суворова во время Швейцарского похода.

Союзмультфильм Юлия Осетинская
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