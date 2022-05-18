Фестиваль органной музыки пройдет в московской усадьбе Кусково

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Традиционный фестиваль "Органные вечера в Кусково" пройдет в 2022 году в двенадцатый раз, сообщили "Интерфаксу" организаторы мероприятия.

Фестиваль откроется 28 мая выступлением художественного руководителя форума, органистки Елены Приваловой и барочной капеллы "Золотой век", которые представят русскую программу из произведений Александра Гедике, Христофора Кушнарёва и Сергея Танеева.

Всего в рамках смотра состоится 24 концерта. Слушателей ждут встречи с органистами из разных городов России. В рамках сольных выступлений, а также в составе ансамблей они представят разноплановые программы из сочинений русских и зарубежных композиторов XVIII – XXI веков.

Основу фестивального репертуара составили сочинения западноевропейских композиторов эпохи барокко. Блок программ посвящен фигуре Иоганна Себастьяна Баха. Программу "И.С. Бах: избранное и популярное" представит Алексей Шмитов (4 июня). Также сольные программы, посвященные творчеству великого немецкого композитора, сыграют Александр Князев (10 сентября) и Алексей Шевченко (17 сентября).

Солисты Барочной капеллы "Золотой век", виолончелист Александр Листратов и органист Алексей Шевченко представят вечер под названием "Иоганн Себастьян Бах и его последователи", в который включены также произведения Иоганна Вильгельма Гесслера, Оскара Вермана и Сергея Прокофьева (3 августа).

В двух баховских программах совместно с Еленой Приваловой выступит Александр Князев – как органист (13 августа) и как виолончелист (17 августа). Сочинения Баха войдут и в ансамблевые программы органистки Елены Приваловой и флейтистки Елены Ивановой-Летягиной (10 августа), органиста Александра Удальцова, гобоиста Ивана Паисова и меццо-сопрано Юлии Макарьянц (24 августа), органистки Юлии Лотовой и флейтистки Катерины Пащенко (6 июля) и других.

Программы, объединяющие музыкантов различных направлений, стали непременной составляющей фестиваля. Одна из таких программ ждет слушателей дуэта, который составили органист Сергей Силаевский и балалаечник Николай Ковалевич (2 июля). В необычном тембровом решении предстанут произведения Баха, Букстехуде, Моцарта, Вивальди и других композиторов.

Ценителям джаза и в целом импровизации в музыке предназначен вечер "Настроения. Барокко & Джаз" с участием саксофониста Владислава Светлова и органистки Марии Макаренко (15 июня). Органный дуэт Artbene, в состав которого вошли Анна Ветлугина и Дмитрий Максименко, и джазовая певица Тамта Пулариани представят необычные трактовки произведений Джорджа Гершвина в программе Summertime (23 июля).

Фестиваль завершится сольным концертом органиста Алексея Шевченко 17 сентября.