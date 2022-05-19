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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

Умер композитор Вангелис

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Во Франции умер греческий композитор Вангелис, один из первых авторов и исполнителей электронной музыки, сообщает Guardian. Ему было 79 лет.

Он умер в больнице, сообщили его представители. Издание Tanea, также со ссылкой на представителей музыканта, уточняет, что он умер 17 мая, у него был COVID-19.

Наиболее известны работы Вангелиса для группы Aphrodite"s Child, где солировал Демис Руссос, а также его музыка к кинофильмам. За музыкальное сопровождение к картине "Огненные колесницы" 1981 года композитор получил "Оскара" и Грэмми", а заглавный трек с альбома стал единственной работой композитора-грека во главе чартов в США.

Эвангелос Одиссеас Папатанасиу родился 29 марта 1943 года в Волосе. Он с раннего детства успешно занимался в музыкальной школе.

Когда он учился в Сорбонне, в Греции произошел путч "черных полковников", Вангелис и его друзья Руссос и Лукас Сидерас решили не возвращаться из Францию и создали группу Aphrodite's Child.

После распада группы Вангелис создал собственную студию Nemo Studios, работал с другими коллективами, соло, записывал альбомы электронной, академической и симфонической музыки. Он много писал для кино, в частности, создал музыку для фильмов "Огненные колесницы", "Бегущий по лезвию", "1492: Завоевание рая".

Его произведения становились официальной музыкой миссии NASA "Марс Одиссей", гимном Чемпионата мира по футболу 2002 года и исполнялись в Храме Зевса в Афинах в преддверии Олимпиады-2004.

Хроника 05 января 2019 года – 19 мая 2022 годаУмершие знаменитости
Вангелис Греция Франция Демис Руссос
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