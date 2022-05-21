В России стартовала "Ночь музеев"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Москве в Государственном историческом музее стартовала всероссийская акция "Ночь музеев".

"Сегодня более 2 тыс. учреждений культуры, в первую очередь, музеев, но в то же время и театров, усадеб, домов культуры, откроют свои двери для того, чтобы показать культурное наследие. Музеи сегодня приготовили самые разные выставки - это профессиональные работы, интеллектуальные, образовательные. Наши музейные работники вложили в это всю душу", - сказала на открытии акции вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отметила, что сегодняшняя акция открывается в ГИМ, который в эти дни отмечает 150-летие.

"Акция проходит под девизом "Мода на традиции". Это тоже символично, потому что 2022 год - это Год культурного наследия народов РФ. Наши традиции - это то, чем сегодня располагает и живет Россия. Народные традиции являются визитной карточкой нашей страны в мире", - добавила она.

В свою очередь глава Минкультуры РФ Ольга Любимова отметила, что традиции проведения акции "Ночь музеев" уже 20 лет. "Сейчас это уже акция, к которой привыкли все, к которой готовиться задолго", - добавила министр.

"Сегодня мы также утверждаем очень важный для наших музеев стандарт краеведческого музея", - сказала министр, отметив, что стандарт создавался в течение года, он позволит сделать музеи более интересными и доступными для самых разных посетителей.

В этом году акция "Ночь музеев" пройдёт под девизом "Мода на традиции". В этот день во многие музеи вход будет бесплатным, кроме того, продлены часы работы и подготовят для посетителей мероприятия. Всего в акции примут участие более 2000 учреждений культуры по всей стране.

В Европе мероприятие массово проводится с 2005 года по инициативе министерства культуры и коммуникаций Франции, поддержанной Советом Европы и Международным советом музеев (ICOM). Первые акции прошли в 1997 году в Берлине и затем в 1999 году во Франции.

Россия присоединилась к акции в 2002 году. Тогда Красноярский музейный центр впервые провел "Музейную ночь", которую посетили 5 тыс. человек. В 2006 году свою "Ночь музеев" провели Санкт-Петербург и Казань, в 2007 году - Москва и Екатеринбург.