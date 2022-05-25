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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Певицу Наргиз Закирову не пустили в РФ, ей грозит депортация в Узбекистан

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Певицу Наргиз Закирову, прибывшую во вторник из Ташкента в Москву, задержали в аэропорту "Домодедово", сообщили узбекские интернет-издания.

"Наргиз Закирову не пустили в Россию. В настоящее время она находится в аэропорту Домодедово, куда прилетела рейсом из Ташкента", - говорится в материале vesti.uz.

По данным издания, она может быть депортирована на историческую родину, в Узбекистан.

Со стороны Узбекистана по данному поводу пока комментариев нет.

Наргиз Закирова родилась в Узбекистане в известной музыкальной семье. В 1995 году вместе с родителями она эмигрировала в США, в 2013 году заняла второе место в российском телевизионном проекте "Голос", с тех пор творческой деятельностью занималась в РФ. В апреле этого года в узбекских соцсетях сообщалось, что экстравагантная певица вернулась в Узбекистан.

Наргиз Закирова Узбекистан
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