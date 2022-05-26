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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Банк России выпустит монеты с Иваном-царевичем и Серым Волком

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Банк России с 27 мая выпустит в обращение памятные монеты с персонажами мультфильма "Иван царевич и Серый Волк".

Это будет 7000 серебряных монет номиналом 3 рубля, 150 000 монет из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей с цветным покрытием и еще 850 000 монет из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей уже без цветного покрытия, уточнила пресс-служба регулятора. Все эти монеты - законные средства наличного платежа на территории России, их обязаны принимать по номиналу без ограничений.

Серебряная монета изготовлена из сплава 925-й пробы, она содержит 31,1 грамма драгметалла. Все эти монеты

На оборотной стороне монет изображены Иван-царевич, царская дочь Василиса и Серый Волк на фоне рельефной панораме Тридевятого царства.

Мультфильм режиссера Владимира Торопчина и студии "Мельница" вышел в 2011 году.

Банк России Владимир Торопчин Мельница
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