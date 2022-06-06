Усадьбу Демидовых в Кыштыме реконструируют и превратят в музей

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Челябинской области решили реконструировать и превратить в музей усадьбу заводчиков Демидовых "Белый дом" в Кыштыме.

Ремонт в комплексе должен завершиться до ноября 2024 года, сообщается на сайте госзакупок. Единственным участником торгов на проведение реконструкции стало петербургское ООО "Строительная инжиниринговая компания "Синко"" (Санкт-Петербург). С ним контракт заключили по начальной цене - 526,6 млн рублей.

"Синко" реконструирует главное здание усадьбы и два флигеля.

Ранее сообщалось, что для приведения усадьбы в порядок потребуется порядка 855 млн рублей, из них 500 млн ожидалось получить из федерального бюджета.

Усадьба Демидовых - памятник истории и культуры федерального значения и участок в центре Кыштымас сохранившейся первоначальной градостроительной планировочной структурой.

Усадьба была заложена в 1757 году на берегу заводского пруда. Комплекс состоит из главного дома, двух флигелей с башнями, сада, парка и ограды с воротами. Все постройки выполнены из дикого камня и кирпича. В 1826 году здания перестроили и оштукатурили, с этого времени усадьбу называют "Белым домом".

В XX веке здесь работали музей, Дом пионеров, библиотека, школа рабочей молодежи, школа медсестер, спортшкола. С 1995 года усадьба была закрыта на реконструкцию, пять лет назад было объявлено, что реставрация продолжится с привлечением средств частного инвестора, а затем здесь в комплексе откроют гостиницу, ресторан и музей.

В 2020 году городские власти сообщили, что будет подготовлен повторный проект реконструкции и ее проведут в том числе на средства федеральных программ реставрации.