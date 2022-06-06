В России запустят платформу "Пушкин цифровой" к 225-летию поэта

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Почти 60 крупных мероприятий запланированы к 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина, юбилей которого будет отмечаться в 2024 году. В рамках празднования будет запущена платформа "Пушкин Цифровой", а также пройдет реставрация 11 пушкинских музеев, на которую выделено 1,2 млрд рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"План рассчитан на период до 2024 года, он состоит из шести разделов, всего в нем 57 крупных мероприятий", - сказала Голикова на первом заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина.

Она уточнила, что в рамках плана будет подготовлен проект по оцифровке рукописного фонда Института русской литературы Российской академии наук и созданию ресурса "Пушкин цифровой".

"Коллеги из Пушкинского Дома предложили действительно уникальный проект. Речь идет о создании интернет-платформы, посвященной сохранению и популяризации творческого наследия "нашего всего" - "Пушкин цифровой" или "Пушкин Диджитал" (Pushkin Digital)", - сказала Голикова.

К "Пушкину цифровому", по словам вице-премьера, смогут быть подключены до 2 млн пользователей. Сейчас на этот проект уже предусмотрено 109 млн рублей.

Также в план мероприятий содержит комплекс мер по развитию музея Пушкина в Гурзуфе в Республике Крым. "Наша задача превратить музей, который все эти годы хранит память о гениальном поэте, в крупный культурный и просветительский центр, где ведется большая научная, исследовательская и реставрационная работа. На эти цели из федерального бюджета выделим 285 млн рублей", - добавила Голикова.

Кроме того, по словам вице-премьера, важной частью плана является общероссийская программа реставрации и реэкспозиции мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников в России.

"В нее войдут одиннадцать музеев - три федеральных и восемь региональных. На реализацию программы в федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов мы предусмотрели 1 млрд 28 млн рублей", - уточнила Голикова.

В числе федеральных музеев - участников программы: Остафьево - Русский Парнас, Всероссийский музей Пушкина и Михайловское.

В свою очередь министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, более 757 млн рублей из выделенной суммы пойдет на обновление региональных музеев.

Так, Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник. Музей А.С.Пушкина Гурзуфе получит средства на реставрацию, ремонт и оснащение, а также создание новой экспозиции. В усадьбах Захарово и Вязёмы проведут ремонтно-реставрационные работы и обновят экспозиции в рамках программы.

В Нижегородской области в Государственном литературно-мемориальном и природном музее заповеднике А.С.Пушкина "Болдино" рамках программы выделят средства на реставрацию Дома культуры. "Калужский объединенный музей" получит средства на реставрацию "Дома Щепочкина". "Тверской государственный объединенный музей" получит средства на реставрацию Главного дома в Усадебном комплексе в селе Берново и Дворянской усадьбы с флигелем в городе Торжок. В Ленинградской области - в деревне Выра Гатчинского района, где бывал Пушкин и где работает музей "Дом станционного смотрителя", будет создана новая постоянная экспозиция.

"Отмечу, что на 2022 год средства этим пушкинским музеям в размере более 360 миллионов рублей уже выделены", - уточнила министр.