В новгородском соборе раскроют и выставят под стеклом полы XII века

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В соборе Рождества Богородицы в Великом Новгороде в ходе реставрации частично раскроют полы XII века и поместят их под стекло, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Новгородского государственного музея-заповедника, в ведении которого находится собор.

Также в здании отремонтируют стены и фундамент, заменят кровлю на основном куполе, водостоки, решетки и двери, установят дубовые окна, оборудуют храм антиобледенительной системой, сделают вход для инвалидов, добавил сотрудник пресс-службы. На фресках храма проведут противоаварийные и консервационные работы.

На время реставрации храм закроют строительными лесами. По плану, ремонт и реставрация должны завершиться в декабре 2023 года.

На реставрацию храма федеральное Минкультуры выделило около 78 млн рублей.

Согласно летописным источникам, собор Рождества Богородицы построили в Великом Новгороде в 1119 году. В последний раз храм реставрировали в 1987 году.