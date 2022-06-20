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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Ушел из жизни народный артист СССР Регимантас Адомайтис

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Советский и литовский актер Регимантас Адомайтис скончался на 86-м году жизни.

Соболезнование в связи с его кончиной выразил президент страны Гитанас Науседа. "Своей личностью и деятельностью он охватил целую эпоху литовской культуры", - говорится в соболезновании Науседы.

Адомайтис был актером театра и кино. Слава к нему пришла с фильмом "Никто не хотел умирать" Витаутаса Жалакявичуса (1965 год). В дальнейшем Адомайтис снялся в десятках советских кинофильмов. В 1985 году ему было присвоено звание Народный артист СССР.

Сыграл многочисленные роли в Каунасском драматическом театре, а затем в Национальном драматическом театре Литвы.

Хроника 05 января 2019 года – 20 июня 2022 годаУмершие знаменитости
Регимантас Адомайтис Литва СССР
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