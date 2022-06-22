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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Скончался поп-певец Пьер Нарцисс

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российский певец камерунского происхождения Нарцисс Пьер скончался на 46-м году жизни, сообщили родные артиста в соцсетях.

Причина смерти певца не уточняется.

Артист родился в Камеруне 19 февраля 1977 года, в детстве играл в футбол. В 13 лет начал учиться играть на тенор-саксофоне. В начале 1990 годов создал первую группу, которая исполняла песни в клубах. После приезда в Россию поступил в МГУ на факультет журналистики. В 2000 году участвовал в нескольких выпусках телешоу "12 злобных зрителей" на "MTV Россия", как участник. А в марте 2001 года провёл спецвыпуск передачи, заменяя телеведущую Яну Чурикову.

Широкую известность в России получил после того, как принял участие в проекте "Фабрика звёзд — 2", самой известной его песней стала композиция "Шоколадный заяц". В конце 2004 года появился первый альбом артиста, носивший название "Шоколадный заяц". В 2006 году был удостоен почётного звания "Заслуженный артист Ингушетии".

Хроника 05 января 2019 года – 22 июня 2022 годаУмершие знаменитости
Пьер Нарцисс
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