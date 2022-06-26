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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:57

В Санкт-Петербурге открыли новое общественное пространство "Флагшток"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - На берегу Финского залива рядом со стадионом "Газпром Арена" в воскресенье вечером открылось новое общественное пространство "Флагшток" с концертной площадкой и пляжной зоной, передает корреспондент "Интерфакса".

Первыми исполнителями стали музыканты группы A'STUDIO.

"Мы открываем новое городское пространство - так называемый "Флагшток". Это зона, в которой будут проходить концерты, будут отдыхать люди, причём вне зависимости от сезона. И летом, и зимой будет все для активного отдыха, все для спорта, все для того, чтобы прийти отдохнуть сюда с семьей", - сказал журналистам генеральный директор компании "Зенит Арена" и управляющий площадкой Игорь Краснов.

Пространство "Флагшток" поделено на несколько частей: ближе к стадиону - сцена с танцполом, в центре - большие павильоны, чтобы спрятаться от жары, ближе к заливу - газон с креслами-мешками, доски-скамейки на перепадах рельефа, где можно загорать. По бокам - фудтраки с напитками и едой. У воды пока еще обустраивают променадные зоны. Доминантой стал высокий флагшток с флагом футбольного клуба "Зенит".

Краснов отметил, что пространство еще дорабатывается.

"У нас будут павильоны для выдачи инвентаря, кафе, туалеты, раздевалки, променад, верёвочный городок, летом - концерты (...) Можно будет прийти позагорать, прогуляться по набережной, выпить кофе (...) Можно будет взять полотенце, ракетки для бадминтона - все для активного отдыха", - рассказал директор.

Выступления музыкантов будут проходить с четверга по пятницу - в зависимости от погоды. Какие-то концерты будут бесплатными, на другие надо будет покупать билеты. Выступления планируется до 15 сентября. Организатором выступает концертный оператор - компания NCA.

Осенью газон уберут, чтобы залить каток, который будет в два с половиной раза больше, чем в прошлом году, сообщил Краснов. Открыть каток планируют уже в ноябре. Вход на него будет свободным.

Санкт-Петербург
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