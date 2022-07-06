Артистам из РФ отказали в участии в Международном цирковом фестивале в Монте-Карло

В связи с этим Россия намерена провести собственный цирковой фестиваль

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Организаторы Международного циркового фестиваля в Монте-Карло отказали в участии российским артистам, в связи с этим Росгосцирк проведет свой международный фестиваль циркового искусства, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"Росгосцирк проведет Международный фестиваль циркового искусства. Решение об этом мы приняли после того, как организаторы Международного циркового фестиваля в Монте-Карло направили официальное письмо об отказе от участия артистов из России в юбилейном 45-м фестивале циркового искусства", - сообщила Любимова в своем телеграм-канале.

Она заявила, что российские артисты всегда были признанными лидерами в мире искусства цирка.

"Эта слава зарабатывалась поколениями выдающихся династий. И отказ от приглашений на фестиваль в Монте-Карло никак не отменяет мирового признания отечественного циркового искусства. Подобные запреты лишь разрушают отношения взаимного сотрудничества, сложившиеся между нашими культурами за многие годы", - добавила министр.

Министр уточнила, что Международный фестиваль циркового искусства в этом году пройдет в Санкт-Петербурге на площадке старейшего российского цирка - имени Чинизелли. К участию будут приглашены все страны, где развивается цирковое искусство.

Решение о датах проведения будет принято в ближайшее время.

Цирковой фестиваль в Монте-Карло - ежегодный цирковой конкурс, проходящий с 1974 года в Монако. С 1974 года по 2001 год по итогам фестиваля присуждались главные призы "Золотой клоун" и "Серебряный клоун", с 2002 года количество призов было увеличено. Наивысшую награду смотра в Монте-Карло "Золотой клоун" артисты считают цирковым "Оскаром". В 2014 году все главные награды достались представителям российской школы. В 2023 году фестиваль пройдет с 20 по 29 января.