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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Калининградские приставы передали Минкультуры античные шлемы

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Представители управления Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области передало древнеримский и древнегреческий шлемы Минкультуры, сообщила пресс-служба УФССП.

Доспехи, изготовленные в III-I веке до н.э., были конфискованы в рамках исполнительного производства и были вещественным доказательством по уголовному делу о контрабанде. В ответ на запросы приставов управление Минкультуры по Северо-Западному федеральному округу выразило готовность взять их на хранение.

Время создания шлемов установила искусствоведческая экспертиза. Один из них, типа "Монтефортино", использовался в в Северной Италии, второй эксперты отнесли к древнегреческому типу "Пилос".

Шлемы доставили в Петербург по спецсвязи на прошлой неделе. Предполагается, что их передадут в один из музеев.

Доспехи весной 2021 года сотрудники таможни нашли на границе в двух грузовиках, ехавших в Литву, в личных вещах водителей.

Стоимость сарматского шлема на антикварном рынке России в настоящее время составляет не менее 200 000 рублей, понтийского - не менее 180 000 рублей.

В отношении россиян, которых заподозрили в организации незаконного вывоза культурных ценностей из страны, таможня возбудила два уголовных дела о контрабанде (ч. 1 ст.226.1 УК).

Калининградская область ФССП Минкультуры Литва Петербург
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