Под Новгородом построят этнопарк "Легенды Севера" за 1,1 млрд рублей

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Рядом с деревней Шевелево под Великим Новгородом решили построить этнографический парк для семейного отдыха "Легенды Севера, сообщил пресс-центр правительства Новгородской области. Стоимость проекта оценивается в 1,1 млрд рублей.

По задумке "сердцем" проекта станет реконструированное поселение времен викингов Хольмгард. Его построят в основном по современным технологиям, но и с использованием и сторической информации.

К 2027 году на площади свыше 60 га в этнопарке, согласно плану, появятся гостиницы, экоферма и другие объекты.

Инициаторы проекта надеются, что в условиях роста внутреннего туризма Хольмгард станет достойным предложением для россиян.

"По словам инвесторов, в поисках площадки под этнопарк они изучили весь Северо-Запад и выбрали живописные места в Новгородской области, в основном, из-за ее (удачного) расположения между Москвой и Санкт-Петербургом", - пояснили в пресс-центре.

По просьбе инвесторов губернатор Андрей Никитин поручил правительству региона помочь с газифицикацией объекта.