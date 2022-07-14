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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

В Кавказском заповеднике в Сочи открыли "Тропу чувств"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Кавказском заповеднике открыли новый эколого-просветительский объект "Тропа чувств" протяженностью 300 м, сообщила мэрия Сочи.

"На тропе расположены объекты, позволяющие посетителям открыть для себя мир звуков, запахов, тактильных ощущений самой природы. Они смогут узнать, как устроен микромир дикой природы - здесь установлен "отель для насекомых". Можно сыграть на "лесном ксилофоне" или услышать песни природы через "ухо гор", - рассказал через пресс-службу директор городского Департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Ростислав Гончаров.

Тропа подходит для всех категорий посетителей. Ее оборудовали деревянным настилом для обеспечения доступности маломобильным гражданам.

2022 год объявлен в Сочи Годом экологии.

Сочи Кавказский заповедник Ростислав Гончаров
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