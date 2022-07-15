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В Высоко-Петровском монастыре отреставрируют палаты царицы Натальи Кирилловны

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Москве за счет городского бюджета в 2022 году отреставрируют палаты Нарышкиных в Высоко-Петровском монастыре, сообщило финансово-хозяйственное управление Московского патриархата.

До конца года будут отреставрированы кирпичные и белокаменные поверхности фасадов со стороны Петровки и Крапивенского переулка, а также заменены оконные столярные заполнения.

Изначально палаты были резиденцией матери Петра I - царицы Натальи Кирилловны - и ее братьев. Палаты построили по приказу Петра I в 1690 году на месте усадьбы Нарышкиных, которая находилась за стеной Высоко-Петровского монастыря. Здание и территория усадьбы стали частью обновленной монастырской территории. Ее обустройство и украшение стали первым проектом юного царя. Он лично подписывал указы о строительстве.

Помещения Нарышкинских палат передали Высоко-Петровскому монастырю в 2014 году. Ранее здание занимал Государственный литературный музей, для него долго искали новое помещение.

Палаты - памятник культуры федерального значения.

Москва РПЦ Высоко-Петровский монастырь Наталья Нарышкина Петр I Государственный литературный музей
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