В Высоко-Петровском монастыре отреставрируют палаты царицы Натальи Кирилловны

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Москве за счет городского бюджета в 2022 году отреставрируют палаты Нарышкиных в Высоко-Петровском монастыре, сообщило финансово-хозяйственное управление Московского патриархата.

До конца года будут отреставрированы кирпичные и белокаменные поверхности фасадов со стороны Петровки и Крапивенского переулка, а также заменены оконные столярные заполнения.

Изначально палаты были резиденцией матери Петра I - царицы Натальи Кирилловны - и ее братьев. Палаты построили по приказу Петра I в 1690 году на месте усадьбы Нарышкиных, которая находилась за стеной Высоко-Петровского монастыря. Здание и территория усадьбы стали частью обновленной монастырской территории. Ее обустройство и украшение стали первым проектом юного царя. Он лично подписывал указы о строительстве.

Помещения Нарышкинских палат передали Высоко-Петровскому монастырю в 2014 году. Ранее здание занимал Государственный литературный музей, для него долго искали новое помещение.

Палаты - памятник культуры федерального значения.