Национальный центр Виктора Астафьева построят в его родном селе

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В мемориальном комплексе писателя Виктора Астафьева в селе Овсянка создадут национальный центр Астафьева, сообщила пресс-служба правительства Красноярского края.

Там планируют проводить выставки, культурные и образовательные мероприятия. Чиновники также рассчитывают, что будущий центр станет местом досуга и отдыха посетителей музейного комплекса.

Уже готова концепция центра, готовится проектная документация на строительство. "Также определены основные подходы к благоустройству территории, разработаны брендинг и айдентика села Овсянка", - говорится в сообщении.

Центр будет трехэтажным зданием с подземным этажом, общей площадью более 2000 квадратных метров. Краеведческий музей уже подготовил план будущей экспозиции, где будет мемориальный кабинет Астафьева, сообщил через пресс-службу министр культуры края Аркадий Зинов.

По словам заместителя руководителя администрации губернатора Юлии Верхушиной, на 2023 год запланирован основной этап строительства, проектная документация почти готова. Также готовится мастер-план по развитию села Овсянка, добавила она.

"Мы надеемся, что постепенно, с увеличением туристического потока, здесь будут появляться и сервисы со стороны бизнеса, а наша задача предусмотреть сервисы со стороны государства - возможность комфортного передвижения, навигация, безопасность. Активная работа идет, и наша задача не потерять эту динамику и выйти на финальный результат, чтобы уже 1 мая 2024 года национальный центр открыл свои двери", - отметила Верхушина.

В бюджете края предусмотрены средства на разработку проектной документации и на первый этап строительства. Точная стоимость реализации проекта будет определена по итогам госэкспертизы, расходы на строительство скорректируют и запланируют в бюджете региона на текущий и на 2023 год.

Мастер-план развития Овсянки включит комплексное развитие и благоустройство улиц и прилегающих территорий центральной части села, формирование общественных пространств. Для большей транспортной доступности запланирован новый остановочный пункт железной дороги, совмещенный с автобусной остановкой, организация автомобильных стоянок и парковок, создание береговой инфраструктуры на берегу Енисея. Это позволит создать комфортные условия для пребывания в мемориальном комплексе и селе Овсянка не только местных жителей, но и гостей края, туристов.

Проекты запущены по предложению губернатора Александра Усса.