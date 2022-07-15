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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Случаи мошенничества от имени Эрмитажа зафиксировали в Петербурге

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге мошенники обманывают коммерсантов, представляясь сотрудниками учреждений культуры, предупреждает прокуратура города.

Как сообщает телеграм-канал надзорного ведомства, аферисты, выдавая себя за сотрудников музея, по телефону предлагают предпринимателям заключить договоры поставки техники или оборудования с отсрочкой оплаты.

Возбуждено дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), организованы процессуальные проверки, сообщают в прокуратуре.

Название музея в прокуратуре не уточнили.

Несколько дней назад в группе Эрмитажа во "ВКонтакте" появилось заявление о случаях мошенничества от имени музея. "Представляясь менеджерами Эрмитажа, мошенники предлагают коммерческим организациям принять на договорной основе участие в поставках различных товаров (оргтехники, аудиовизуальной техники, реставрационных материалов и пр.) для нужд музея", - сообщили в учреждении.

По информации Эрмитажа, с апреля 2022 года жертвами обмана стали полтора десятка коммерческих организаций, заключивших подобные контракты. В музее возмутились, что при оформлении "этих юридически ничтожных так называемых "договоров" нагло используются реквизиты Государственного Эрмитажа, поддельные оттиски печати музея, подписи генерального директора, некорректный электронный адрес и несуществующие адреса поставки, не имеющие отношения к музею".

Как подчеркнули в Эрмитаже, музей не имеет отношения к подобным "закупкам", а сама ситуация существенно вредит репутации учреждения.

Представители музея обратились в правоохранительные органы.

Петербург Эрмитаж
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