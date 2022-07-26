В Москве открылся музей-квартира Майи Плисецкой

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Москве состоялось открытие музея-квартиры Майи Плисецкой, сообщили в Минкультуры.

Квартиру на Тверской улице подарил Театральному музею имени Бахрушина вдовец балерины, композитор Родион Щедрин. Квартира станет 12-м филиалом музея.

В квартире собрано более тысячи уникальных предметов из архивов семьи Щедрина и Плисецкой. При подготовке экспозиции сотрудники музея изучили почти 10 тысяч предметов. К примеру, в гардеробе в сундуке они нашли авторскую литографию Марка Шагала с его подписью. Особо ценными экспонатами стали работы Фернана Леже, Анатолия Зверева, Артура Фонвизина, Владимира Шахмейстера и других художников. В интерьерах квартиры при музеификации почти ничего не изменили.

Министр культуры Ольга Любимова поблагодарила Щедрина за этот дар и пообещала, что в ведомстве с особой благодарностью и признанием отнестись к доверенному им архиву.

Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года в Москве. Она окончила Московское хореографическое училище в 1943 году и с тех пор служила в Большом театре. Она удостоена множества наград и премий, она была народная артистка СССР, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Балерина умерла в Германии 2 мая 2015 года от обширного инфаркта.