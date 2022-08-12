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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:35

В Зарядье 26 августа проведут башкирский Сабантуй

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Москве 26 августа пройдет "День Башкирии" в рамках фестиваля Русского географического общества, и будет устроен Сабантуй, сообщила пресс-служба главы Башкирии Радия Хабирова.

"Гостей фестиваля ждет спортивно-игровая программа "Сабантуй", большой концерт с участием мастеров искусств региона, лекции, мастер-классы, презентации и кинопоказы", - говорится в сообщении.

В парке "Зарядье" поставят башкирскую юрту с полным убранством, где будут представлены элементы исторической утвари, предметы быта и изделия мастеров народного прикладного творчества - узорные ткани, домотканые паласы, вышитые полотенца, национальные украшения. Гостей фестиваля ознакомят с национальными обычаями и культурой башкирского народа", - отметили в пресс-службе.

V Фестиваль Русского географического общества пройдет с 18 по 28 августа в Зарядье. В нем примут участие более 50 регионов страны. Гостям фестиваля покажут арктическую природу и животных в дополненной реальности, покажут фильмы в формате 360° в VR-кинотеатре, ознакомят с туристическими достопримечательностями и с с культурой и бытом народов России.

РГО Башкирия Зарядье Москва Сабантуй
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