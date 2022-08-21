Старейший актер Театра им. Моссовета Николай Лебедев умер в возрасте ста лет

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Старейший актер Театра им. Моссовета Николай Лебедев скончался на 101-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе театра.

"Николай Сергеевич сегодня скончался. Мы все скорбим", - сказали в пресс-службе в воскресенье.

Лебедев родился в декабре 1921 года в Москве. В 1950 году окончил Школу-студию МХАТ. С 1939 года по 1946 год был актером Московского театра юного зрителя. Был участником Великой Отечественной войны.

С 1950 года стал актером театра им. Моссовета. В 2018 году получил звание народного артиста России.