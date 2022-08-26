Малый театр в новом сезоне представит три пьесы Островского

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Государственный академический Малый театр в новом сезоне представит спектакли "На бойком месте", "Горячее сердце" и "Гроза" по произведениям Александра Островского, объявил на сборе труппы режиссер Алексей Дубровский.

Постановки продолжают серию спектаклей театра к 200-летию со дня рождения драматурга (12 апреля 2023 года). В прошлом сезоне в Малом поставили "Женитьбу Бальзаминова".

"На бойком месте" поставил режиссер Андрей Цисарук, "Горячее сердце" - Владимир Бейлис, "Грозу" - Владимир Носик.

Кроме того, в новом сезоне ожидается премьера "Женитьбы Фигаро" в постановке Владимира Драгунова.

В декабре к юбилею артиста Василия Бочкарева в театре намечена премьера спектакля по повести Михаила Булгакова "Собачье сердце", которое поставит Дубровский.

Кроме того, режиссер Алексей Франдетти в новом сезоне представит спектакль "Свадьба Кречинского", премьера которого будет в феврале.

Также на сборе труппы художественный руководитель театра Юрий Соломин объявил о назначении Дубровского своим заместителем.

267-й театральный сезон Малый театр откроет 1 сентября спектаклями "Ревизор" на Основной сцене и "Тайны мадридского двора" на Сцене на Ордынке.