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Открылся Московский международный кинофестиваль

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков и председатель жюри основного конкурса, актер и режиссер Евгений Миронов объявили об открытии 44-го ММКФ.

Церемония открытия проходит в театре "Россия" в пятницу вечером, передает корреспондент "Интерфакса".

"Спасибо всем гостям, которые, несмотря ни на что, ни на какие новые термины о "культуре отмены", а мы знаем, что настоящие кинематографические смотры невозможно отменить, что единственным возможным критерием становится качество и степень таланта тех людей, которые создают кино по всему миру. Спасибо вам большое, что вы в Москве", - сказала глава Минкультуры РФ Ольга Любимова во время церемонии открытия.

Она также поблагодарила команду ММКФ, которая смогла в кратчайшие сроки, с учетом всех происходящих изменений, в частности связанных с коронавирусом, подготовить программу фестиваля.

Кроме того, министр зачитала приветствие президента России Владимира Путина, в котором он отметил, что ММКФ "всегда большое, ожидаемое событие в культурной жизни нашей страны, других государств".

"Благодаря ярким премьерам и ретроспективным показам мировых шедевров, участию признанных звезд кинематографа и талантливых дебютантов фестиваль неизменно привлекает широкое внимание специалистов, знатоков и ценителей киноискусства", - говорится в приветствии.

В свою очередь президент кинофестиваля, режиссер Никита Михалков поблагодарил членов жюри фестиваля за участие в его работе. "Я хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в работе жюри, (...) и жюри малом (...), и всех гостей и коллег, которые привезли сюда свои картины и приехали сами", - сказал Михалков.

Вместе с Мироновым во время церемонии он объявил об открытии 44-го Московского международного кинофестиваля.

ММКФ – второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн. Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем – ежегодно. Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за Чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе.

В этом году фестиваль пройдет с 26 августа по 2 сентября. В основной конкурс вошли 9 картин.

Москва ММКФ Московский международный кинофестиваль
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