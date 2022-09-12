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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:51

Санкт-Петербургский культурный форум перенесен на середину ноября

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 10 по 12 ноября в обновленном формате, сообщила в Telegram глава Минкультуры Ольга Любимова. Ранее его планировали провести 20-22 октября.

"В этом году главной задачей мероприятия станет укрепление его статуса как площадки для принятия стратегических решений в области культурной политики страны", - написала министр и добавила, что сейчас важно усиливать позиции форума и как международного пространства для диалога деятелей искусства, авторитетных экспертов, представителей бизнес-сообщества.

В деловой программе запланированы четыре тематических блока по основным направлениям отрасли: "Искусство", "Музеи и культурное наследие", "Креативные индустрии и современное искусство", "Кино".

По словам министра, основные мероприятия форума пройдут на территории Главного штаба Эрмитажа и Мраморного дворца Русского музея.

Санкт-Петербургский культурный форум Минкультуры Ольга Любимова Петербург
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